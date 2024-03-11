البرهان يهنئ بحلول شهر رمضان





يهنئ السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائب ومساعدي القائد العام ورئيس هيئة الأركان ونوابه ومدراء الأفرع والإدارات وقادة التشكيلات والوحدات، الشعب السوداني الكريم وقواتنا التي تبذل المهج والأرواح في المواقع والإتجاهات المختلفة تلبية لنداء الواجب الوطني المقدس بحلول شهر رمضان المعظم.

سائلين الله عزوجل أن يعيده على أمتنا وهي تنعم بالأمن والإستقرار والتنمية والرخاء ، وقد تخلصت بلادنا من رجس تمرد مليشيا آل دقلو الإرها_بية وأعوانها ، وأن يكتب المولى عز وجل ببركات الشهر الفضيل إكتمال حلقات النصر المؤزر بفضله ثم بتلاحم أبناء شعبنا مع قواتهم المسلحة والقوات النظامية وقوات الحركات الموقعة على إتفاقية السلام التي إنحازت لصف الوطن والمتطوعين ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك قيد الأسرى.

( نصر من الله وفتح قريب)

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة