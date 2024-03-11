سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد المقاومة الشعبية بولايات دارفور – صور
اشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بالادوار الكبيرة والمتعاظمة التي ظلت تضطلع بها المقاومة الشعبية في دعم واسناد القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري ضد المليشيا المتمردة جاء ذلك خلال لقائه أمس وفدالمقاومة الشعبية بولايات دارفور برئاسة المقدوم صلاح الدين محمد رئيس المقاومة ، مبينا ان المقاومة الشعبية لها ادوار فاعلة في استنهاض الهمم وتوفير السند الشعبي الداعم للقوات المسلحة حتي يتحقق النصر علي اعداء الوطن.
رئيس مقاومة ولايات دارفور اوضح ان اللقاء استعرض دور المقاومة في العمل الانساني بجانب دعم مستشفيات الشرطة بدارفور وكردفان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للجرحي والمصابين وللمواطنين ، مؤكدا اهتمام المقاومة بزيارة عدد من الولايات لتاكيد وقوف أبناء دارفور مع القوات المسلحة وانخراطهم في صفوف المقاومة الشعبية.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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