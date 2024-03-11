وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد المقاومة الشعبية بولايات دارفور – صور

اشاد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بالادوار الكبيرة والمتعاظمة التي ظلت تضطلع بها المقاومة الشعبية في دعم واسناد القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري ضد المليشيا المتمردة جاء ذلك خلال لقائه أمس وفدالمقاومة الشعبية بولايات دارفور برئاسة المقدوم صلاح الدين محمد رئيس المقاومة ، مبينا ان المقاومة الشعبية لها ادوار فاعلة في استنهاض الهمم وتوفير السند الشعبي الداعم للقوات المسلحة حتي يتحقق النصر علي اعداء الوطن.