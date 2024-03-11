صباح أول رمضان .. انفجارات بالقرب من تمركزات الدعم السريع ناحية المدينة الرياضية بالخرطوم





قالت مصادر للجزيرة بسماع أصوات انفجارات وقذائف مدفعية بمنطقة حي النهضة بالقرب من تمركزات الدعم السريع ناحية المدينة الرياضية بالخرطوم في أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

وقال محي الدين إبراهيم الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية : دعونا جميعنا نقف خلف قواتنا المسلحة لإنهاء التمرد وتحقيق السلام الشامل والاستقرار.

الجزيرة – السودان