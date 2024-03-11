سياسية
رئاسة الأركان تهنئ برمضان
يهنئ السيد رئيس هيئة الأركان، هيئة القيادة ومنسوبي القوات المسلحة بكافة المواقع والإتجاهات المختلفة وشعبنا الكريم بحلول شهر رمضان المعظم ، سائلا الله أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والإستقرار ، وقد تخلصت من رجس تمرد مليشيا آل دقلو الإرها_بية وأعوانها.
وأن يكتب المولى عز وجل ببركات الشهر الفضيل النصر المؤزر بتضافر جهود أبناء شعبنا مع قواتهم المسلحة والقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح والمتطوعين ، وأن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك قيد الأسرى.
( نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة