رئاسة الأركان تهنئ برمضان

يهنئ السيد رئيس هيئة الأركان، هيئة القيادة ومنسوبي القوات المسلحة بكافة المواقع والإتجاهات المختلفة وشعبنا الكريم بحلول شهر رمضان المعظم ، سائلا الله أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والإستقرار ، وقد تخلصت من رجس تمرد مليشيا آل دقلو الإرها_بية وأعوانها.

وأن يكتب المولى عز وجل ببركات الشهر الفضيل النصر المؤزر بتضافر جهود أبناء شعبنا مع قواتهم المسلحة والقوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح والمتطوعين ، وأن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى ويفك قيد الأسرى.