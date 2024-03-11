تنسيقية حمدوك: لقاء الوفد مع القيادة المصرية نافش تطورات الحرب الدائرة في السودان

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بإن وفد التنسيقية برئاسة حمدوك اختتم زيارته إلى القاهرة التي شملت لقاءات مع قيادات الدولة المصرية والمفكرين وصناع الرأي والجامعة العربية ومكونات المجتمع السوداني لبحث جهود إيقاف الحرب.

– لقاء الوفد مع القيادة المصرية نافش تطورات الحرب الدائرة في السودان، ومخاطر استمرارها على البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي.

– القيادة المصرية أكدت حرصها على بذل كافة الجهود للمساعدة على الوصول لحل سلمي تفاوضي في السودان، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين السودانيين.

الشرق للأخبار