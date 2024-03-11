ماذا قال حزب الأمة القومي في رؤيته لإصلاح تنسيقية تقدم حمدوك؟





دفع حزب الأمة القومي برؤيته الإصلاحية لتنسيقية “تقدم” التي طرح فيها:

– التأكيد على ممارسة “تقدم” الحياد التام بين طرفي الحرب لنصلح كوسيط لوقفها، والسعي لتصحيح أي مسلك يتعارض مع ذلك

– الالتزام الصارم بالخطة التي جاءت في خارطة الطريق باعتبارها تصوراً معقولاً للحل

– نسب التمثيل في “تقدم” أن تقلب لصالح الأحزاب والقوى السياسية، مع اتخاذ معايير موضوعية لتمثيلها، وتمثل مرجعية واضحة لتمثيل المجموعات المدنية المختلفة

– تفعيل الاتصالات بالقوى السياسية والانفتاح على التوسعة بصورة جادة تتجاوز مشاكل المراحل السابقة

– تعضيد عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم “حرب أبريل”، والقيام بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها طرفا الحرب بدون انحياز إلا للشعب والمواطن الذي تطاله انتهاكات الطرفين

– رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل “تقدم”، وفي المؤتمر التأسيسي إلى 40%

– المطالبة بتحقيق دولي موثوق حول الأطراف الدولية الوالغة في الحرب، والضغط الدبلوماسي والإعلامي لمحاصرتها، وتناشد “تقدم” كافة الأطراف الانخراط في عملية السلام