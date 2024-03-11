سياسية
ماذا قال حزب الأمة القومي في رؤيته لإصلاح تنسيقية تقدم حمدوك؟
دفع حزب الأمة القومي برؤيته الإصلاحية لتنسيقية “تقدم” التي طرح فيها:
– التأكيد على ممارسة “تقدم” الحياد التام بين طرفي الحرب لنصلح كوسيط لوقفها، والسعي لتصحيح أي مسلك يتعارض مع ذلك
– الالتزام الصارم بالخطة التي جاءت في خارطة الطريق باعتبارها تصوراً معقولاً للحل
– نسب التمثيل في “تقدم” أن تقلب لصالح الأحزاب والقوى السياسية، مع اتخاذ معايير موضوعية لتمثيلها، وتمثل مرجعية واضحة لتمثيل المجموعات المدنية المختلفة
– تفعيل الاتصالات بالقوى السياسية والانفتاح على التوسعة بصورة جادة تتجاوز مشاكل المراحل السابقة
– تعضيد عمل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم “حرب أبريل”، والقيام بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها طرفا الحرب بدون انحياز إلا للشعب والمواطن الذي تطاله انتهاكات الطرفين
– رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل “تقدم”، وفي المؤتمر التأسيسي إلى 40%
– المطالبة بتحقيق دولي موثوق حول الأطراف الدولية الوالغة في الحرب، والضغط الدبلوماسي والإعلامي لمحاصرتها، وتناشد “تقدم” كافة الأطراف الانخراط في عملية السلام
– ينبغي أن تصمم العملية السياسية التي تتلو مرحلة وقف العدائيات، عبر مؤتمر مائدة مستديرة تكون “تقدم” نواته وتستوعب فيها كل الأطراف الوطنية خارجها، بدءاً بطرفي الحرب والقوى السياسية والحركات المسلحة.
الشرق للأخبار
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