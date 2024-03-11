شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تعود لإثارة الجدل وتحرج الكوميديان عوض شكسبير خلال بث مباشر: (ضكرية تركبك والبيرة بتكون مسحت ليك مخك وداير تعمل لي فيها ما بتسكر يعني)





واصلت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهورها في بث مباشر حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة في بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مع الكوميديان الشهير عوض شكسبير, والشاعر المعروف محمد ديكور.

وأحرجت المطربة التي اشتهرت بعفويتها في الحديث صديقها الكوميديان شكسبير بعد أن سألته: (البيرة بتكون مسحت ليك مخك وداير تعمل لي فيها ما بتسكر يعني).

وأكدت الفنانة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن معظم السودانيين لا يتحدثون عن سلوكياتهم الشخصية أمام الملأ, مع أن الأمر حرية شخصية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين