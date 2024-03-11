شاهد بالفيديو.. مع بداية شهر رمضان.. الحياة تعود لطبيعتها والأسواق والمحلات تباشر عملها بصورة طبيعية بأحياء الثورة بأم درمان والنازحون بالخارج يستبشرون خيرا ويؤكدون: (العيد في أمدر بإذن الله)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بفرحة كبيرة مقطع فيديو أسعد الجمهور والسودانيون الذين نزحوا من منازلهم بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عودة الحياة لطبيعتها بمحطة “شقلبان” إحدى المحطات الشهيرة بحي الثورة بأم درمان.

وتربط محطة “شقلبان” عدد من حارات الثورة الشهيرة مع بعضها البعض وهي حارات (العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد باشرت الأسواق والمحلات التجارية عملها بهذه المنطقة بصورة طبيعية, الأمر الذي أدخل السرور في قلب النازحين بالخارج الذين كتبوا: (العيد في أمدر بإذن الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين