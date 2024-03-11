شركة الرماش للزراعة والاستثمار بسنار تدعو الدولة لتأهيل طلمبات الري بالمشروع





دعا الأستاذ عباس عثمان الشريف رئيس مجلس إدارة شركة الرماش للزراعة والاستثمار الحكومة لتأهيل طلمبات الري بمشروع الرماش الزراعي المتوقفة عن العمل منذ العام 2017م. وقال عباس في تصريح (لسونا) انه سيقابل النائب العام للجمهورية ببورتسودان بخصوص إعادة تأهيل الطلمبات.

مشيرا الى ان هذا المشروع تبلغ مساحته 104 الف فداناً وعدد السكان المستفيدين منه هم مواطني 19 قرية بالمنطقة منهم 1701 مزارعا جميعهم فقراء وتضاعف عددهم بعد الحرب جراء النزوح من الخرطوم ومدني.