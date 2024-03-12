جعفر الميرغني يتلقي دقلل والشعبي يقابل تقدم

استقبل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني وفد برئاسة ناظر عموم البني عامر علي إبراهيم دقلل للانضمام إلى الحزب.

والتقى وفد من المؤتمر الشعبي بأعضاء تنسيقية “تقدم” بالقاهرة واتفق الجانبان على التعاون والتنسيق المكثف لوقف الحرب واستنفار الجهود الإقليمية والدولية لإغاثة اللاجئين والمهجرين السودانين.