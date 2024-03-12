بالصور.. المقرئ السوداني الزين محمد أحمد يؤم المصلين بصلاة التروايح بإثيوبيا





المقرئ السوداني الزين محمد أحمد يؤم المصلين بصلاة التروايح بإثيوبيا ..

وعلى جانب آخر قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بإنه تم اختطاف سيارة تابعة للجنة الدولية بمدينة كادقلي جنوب كردفان في 7 مارس.

ونحث جميع أطراف النزاع على احترام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتسهيل الوصول الآمن لجميع المنظمات الإنسانية.

الجزيرة – السودان