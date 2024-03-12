رغم الوداع.. رونالدو يترك بصمته في شباك العين





نجح الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر، في هز شباك العين، مساء الإثنين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وتمكن “الدون” من التسجيل في الدقيقة 118 من عمر الشوط الإضافي الثاني، عبر ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة.

وجاءت ركلة الجزاء بعد عرقلة رونالدو داخل منطقة الجزاء ليقرر تسديدها على طريقة “بانينكا” الشهيرة، ليتقدم لفريقه 4-3 في اللقاء، ويتعادل العالمي (4-4) بمجموع الذهاب والإياب.وبهذا الهدف، أصبح العين هو الضحية الرابعة في مسيرة رونالدو ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق وأن سجل “صاروخ ماديرا” في شباك كل من الفيحاء والدحيل ثنائية لكل منهما وهدف وحيد ضد استقلال دوشنبة.

ووصل هداف ريال مدريد التاريخي إلى هدفه السادس بقميص النصر خلال بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر خسر ذهابا على ستاد هزاع بن زايد في الإمارات بهدف دون رد جاء من توقيع المغربي سفيان رحيمي، قبل أن يتفوق اليوم 4-3، ليتم اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت للعين.

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