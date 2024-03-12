الجيش: قواتنا تواصل قطع إمداد العدو على كافة المحاور وتنفذ عمليات نوعية





أعلن الجيش السوداني، إستمراره في قطع إمداد العدو على كافة المحاور، حيث قام︎ بعمليات نوعية ومدمرة للعدو حيث دمرت قوات العمل الخاص بمنطقة الكدرو العسكرية 7 عربات قتالية وإثنين تانكر وقود وعطلت عددا من العربات المدنية المنهوبة من مواطنين ومستخدمة في أغراض قتالية.

وقال: “إستلمت قواتنا عربات قتالية مجهزة بدوشكات وعددا من المواتر ووقود مع هلاك كامل أطقم العدو القتالية المصاحبة للمركبات، ونمتنع عن عرضها إلتزاما بمعايير الجيش السوداني، الجدير بالذكر أن قواتنا قامت بمواراة القتلى الثرى كالعادة”.

صحيفة السوداني