المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط تصل بورتسودان





وصلت إلى مطار بورتسودان صباح اليوم الثلاثاء ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط د. حنان بلخي والوفد المرافق لها،وكان في استقبالها وزير الصحة الإتحادية المكلف د. هيثم محمد ابراهيم، ومدير عام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول، ومدير مكتب المنظمة بالسودان د. احمد زويتن وعدد من قيادات الوزارة . وستقوم بلخي بزيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمدينة بورتسودان، وتشمل مستشفى الاطفال ومركز العزل وصندوق الإمدادات الطبية، مستشفى سواكن ومركز صحي الثورة، كما تشهد تدشين منحة جايكا. وستعقد بلخي لقاء مع قيادات وزارة الصحة الإتحادية، وعدد من المنظمات الدولية، ومن ثم تلتقي نائب مجلس السيادة مالك عقار.

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