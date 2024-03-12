غوتيريش يدعو إلى “إسكات الأسلحة” في غزة والسودان بمناسبة شهر رمضان





دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إلى “إسكات الأسلحة” في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بمناسبة شهر رمضان.

وقال غوتيريش لصحافيين “يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة”.

وقال “ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري”.

وأضاف “في الوقت نفسه، وبروح رحمة شهر رمضان، أدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً”.

وقال غوتيريش إن “عيون العالم تراقبنا. التاريخ يراقبنا. لا يمكننا أن نغض الطرف”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من احتمال شن اسرائيل هجوماً برياً على رفح “يُسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم”.

وكرر دعوة أطلقها الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان “لصالح السكان الذين يعانون من الجوع والفظائع ومحنة لا توصف”.

وقال “في غزة والسودان وخارجهما، حان وقت السلام. أدعو القادة السياسيين والدينيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان أن تكون هذه المرحلة للتعاطف والعمل والسلام”.

الإمارات اليوم