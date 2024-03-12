د.هيثم: السودان ماض في تعزيز شراكته مع الصحة العالمية .





أكد وزير الصحة الإتحادية د. هيثم محمد إبراهيم، أن السودان ماضي في تعزيز شراكته مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق الأهداف الصحية المشتركة، منوها إلى أهمية التعاون الفعال ولدورها في تدعيم الجهود الرامية لتقدم القطاع الصحي واستدامتها على مختلف الأصعدة، لاسيما من خلال الجهود المشتركة للتصدي للأمراض والاوبئة بما يحفظ صحة الإنسان وسلامة المجتمعات. جاء ذلك خلال استقباله بمطار بورتسودان الدولي صباح اليوم، دكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بمناسبة زيارتها للسودان في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز سبل التكامل وتحقيق الأهداف المنشودة ومتابعة المشاريع الصحية المشتركة والوقوف على الوضع الصحي . وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي يقوم به المكتب الإقليمي في دعم الأنظمة الصحية بدول الإقليم والتعاون في مجال متابعة أبرز القضايا والسياسات الصحية ذات الأولوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال الوزير،إن الزيارة تأتي امتدادا لدعم المنظمة في السودان، والذي يأتي تتويجا للعلاقات المتميزة وأوجه التنسيق والتعاون المشترك على مدى عقود طويلة، مضيفا أن دعم المنظمة لا يقتصر على الدعم المالي و الفني فقط بل يمتد إلى تحريك جهود المنظمات العالمية الأخرى لتمويل انشطة السودان، لافتا أنه تم تنظيم عدد من الزيارات التفقدية والميدانية إلى المرافق والمنشأت الصحية . وأشار الوزير، إلى ما يحظى به القطاع الصحي في السودان من دعم كبير واهتمام من حكومة السودان رغماً من الظروف التي تمر بها البلاد ، وذلك إيمانا بأن صحة الإنسان تأتي أولا وفي مقدمة الأولويات، مما أسهم في تحقيق سلسلة من الإنجازات الرائدة بهذا القطاع وعلى مختلف الأصعدة بما يصبو إلى التطلعات والأهداف التنموية والتغطية الصحية الشاملة.

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