والي الخرطوم يشيد بأهالي الجرافة

أثنى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الدور الوطني لمواطني الجرافة الذين إستنفروا شبابهم وأنخرطوا في معسكرات التدريب تمهيدا للانخراط في معركة الكرامة.

وأوضح رئيس وفد الجرافة عقب لقائهم اليوم مع والي الخرطوم أن عدد المستنفرين بمعسكر الشهيد محمد بن عمر بلغ ٥٢٣ مستنفر وهم جاهزون الآن للإنضمام لصفوف القوات المسلحة. والي الخرطوم قال أن مواطني الجرافة أستضافوا أعداداً كبيرة من المواطنين وقدموا لهم الدعم والسند خلال فترة الحرب وتعهد بدعم التكايا واستكمال الخدمات بالمنطقة.

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