بيان للجيش السوداني يعلن استعادة مباني الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان





قال الجيش الجيش السوداني في بيان له بأنه تم استعادة السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأم درمان من متمردي الدعم السريع.

وأظهرت مشاهد جنود القوات المسلحة وهم يتجولون داخل مباني الهيئة، بينما قام بعض الجنود بالسجود داخل المباني.

وبث التلفزيون السوداني مشاهد من داخل الإذاعة بعد تحريرها. حيث دارت معركة ليلية حاسمة انتهت بانتصار الجيش والقوات المساندة من حركات مسلحة ومستنفرين.

بيان الجيش السوداني:

تمكنت قواتكم المسلحة والقوات النظامية الأخرى وأبناء بلادنا الذين يعملون جنبا إلى جنب معها اليوم من إنتزاع مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ( ذاكرة ووجدان الأمة السودانية) ، من دنس مليشيا آل دقلو الإرها_بية والمرتزقة من الدول الأخرى.

تهدي قواتكم هذا النصر الكبير لجموع شعبنا السوداني الكريم الصابر والمحتسب.

نسأله تعالى الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار

عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وردا جميلا للأسرى والمفقودين.

(نصر من الله وفتح قريب)

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة*

رصد وتحرير – “النيلين”