رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يلتقي قيادات القوة المشتركة – صور

إجتمع الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بقيادات القوة المشتركة لخوض معركة حفظ الوطن و حماية المواطن السودان بمعسكر التخريج بكسلا.

و ذلك عقب تخريج الدفعة الأولى من قوات الحركة و ثمن سيادته الجهد المبذول و الإستعداد التام من كل القيادات و القوات المشتركة لخوض هذه المعركة التي فرضت عليهم بعد الإنتهاكات الجسيمة التي أرتكبت ضد المواطنين السودانين في كل بقاع الوطن.