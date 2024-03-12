سياسية
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يلتقي قيادات القوة المشتركة – صور
إجتمع الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بقيادات القوة المشتركة لخوض معركة حفظ الوطن و حماية المواطن السودان بمعسكر التخريج بكسلا.
و ذلك عقب تخريج الدفعة الأولى من قوات الحركة و ثمن سيادته الجهد المبذول و الإستعداد التام من كل القيادات و القوات المشتركة لخوض هذه المعركة التي فرضت عليهم بعد الإنتهاكات الجسيمة التي أرتكبت ضد المواطنين السودانين في كل بقاع الوطن.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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