شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية جدية عثمان تبهر الأسافير بنيولوك جديد





نشرت المذيعة السودانية الشهيرة جدية عثمان, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد خطفت المذيعة المعروفة الأضواء بصورتها التي قامت بنشرها وظهرت من خلالها بنيولوك جديد.

صورة جدية, حظيت باهتمام كبير من قبل متابعيها ومعجبيها الذين تسابقوا على الإشادة بالإطلالة التي تم وصفها بالمبهرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين