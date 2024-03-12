شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يعود للظهور بعد غيبة طويلة وهو يبيع “الصابون” بسوق عطبرة ويغني للجمهور الذي حاصره أغنيته الشهيرة (شالتو الروزا)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حديث لنجم السوشيال ميديا الشهير رشدي الجلابي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عاد الجلابي, للظهور بعد فترة طويلة من الغياب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رشدي, داخل سوق عطبرة بولاية نهر النيل وهو يتاجر في بيع “الصابون” بأنواعه المختلفة وهو يؤكد (الشغل ما عيب).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد حظي رشدي الجلابي, باستقبال خاص داخل السوق من قبل المواطنين الذين حاصروه وطالبوه بترديد أغنيته التي اشتهر بها (شالتو الروزا), ليستجيب لطلبهم ويردد لهم الأغنية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين