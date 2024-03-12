شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية صاعدة تطلق تصريحات قوية تثير بها ضجة واسعة: (البتكلم معاي مثل البتكلم مع شاكيرا والفنانات كلهن خالات لكن أنا صغيرة وفريعة) وساخرون: (قونة مفترية)





أثارت مطربة سودانية صاعدة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في برنامج يبث عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت المطربة الصاعدة في تصريحاتها أن الحديث معها مثل الحديث مع المطربة الشهيرة شاكيرا.

وواصلت تصريحاتها المثيرة مؤكدة أن بعض المطربات يمارسن “المغرزة” تجاهها لكنها لا تركز مع مثل هذه الأمور.

واعتبرت المطربة المثيرة للجدل بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن الفنانات أكبر منها عمراً, حيث قالت: (الفنانات كلهم خالات لكن أنا صغيرة وفريعة) وسط سخرية الجمهور الذي كتب: (قونة مفترية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين