سياسية
ماذا قال رئيس أركان الجيش السوداني بعد تحرير الإذاعة
قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين من داخل رئاسة هيئة الأركان بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية:
▪︎ التحية للأخ مساعد القائد العام رئيس السيطرة الجوالة بمنطقتي الوادي وأمدرمان العسكريتين وأعضاء السيطرة والسادة قادة المناطق و الضباط والجنود .
▪︎ نهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة والنظامية الأخرى بحلول الشهر الفضيل شهر الإنتصارات.
▪︎ التحية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة وخاصة قوات منطقة الوادي العسكرية ومنطقة أمدرمان العسكرية – سلاح المهندسين بتحرير مقر الإذاعة – ذاكرة الأمة السودانية.
▪︎ نحيي جهدكم على مدار عشرة أشهر فقدمتم الشهداء والجرحى والمفقودين حتى توجتم هذا العمل بتحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمهنية عالية حفاظا على رمز تاريخي مهم.
▪︎ الإنتصارات تمثل مرحلة مهمة ضمن خطة القوات المسلحة لتحرير كامل الأرض من دنس الخونة مليشيا أسرة آل دقلو الإرها_بية.
نسأل الله التوفيق وسنلتقي قريبا في محطات جديدة و إنتصارات قادمة إن شاء الله.
رئاسة هيئة الأركان – القيادة العامة للقوات المسلحة – ١٢ مارس ٢٠٢٤م
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