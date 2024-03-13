ماذا قال رئيس أركان الجيش السوداني بعد تحرير الإذاعة





قال رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين من داخل رئاسة هيئة الأركان بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية:

▪︎ التحية للأخ مساعد القائد العام رئيس السيطرة الجوالة بمنطقتي الوادي وأمدرمان العسكريتين وأعضاء السيطرة والسادة قادة المناطق و الضباط والجنود . ▪︎ نهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة والنظامية الأخرى بحلول الشهر الفضيل شهر الإنتصارات. ▪︎ التحية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وقوات الحركات المسلحة وخاصة قوات منطقة الوادي العسكرية ومنطقة أمدرمان العسكرية – سلاح المهندسين بتحرير مقر الإذاعة – ذاكرة الأمة السودانية. ▪︎ نحيي جهدكم على مدار عشرة أشهر فقدمتم الشهداء والجرحى والمفقودين حتى توجتم هذا العمل بتحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بمهنية عالية حفاظا على رمز تاريخي مهم. ▪︎ الإنتصارات تمثل مرحلة مهمة ضمن خطة القوات المسلحة لتحرير كامل الأرض من دنس الخونة مليشيا أسرة آل دقلو الإرها_بية.

نسأل الله التوفيق وسنلتقي قريبا في محطات جديدة و إنتصارات قادمة إن شاء الله.