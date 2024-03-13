شاهد بالصور والفيديو .. ماذا وجدت كاميرا الإعلام العسكري داخل مقر الإذاعة بعد تحريره؟





عقب تحرير القوات المسلحة لها بمهنية عالية للحفاظ على قيمة تراثية مهمة في وجدان الشعب السوداني ..

كاميرا الإعلام العسكري تتجول في ذاكرة الأمة السودانية بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون حيث الأرشيف الرقمي ذلكم الإرث الثقافي الفخيم والذي تعرض إلى عبث مرتزقة أسرة دقلو الإرها_بية ..

إعلام القوات المسلحة السودانية