برشلونة يتجاوز نابولي إلى ربع نهائي دوري الأبطال





حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على ضيفه نابولي، مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “مونتجويك”.وسجل أهداف الفريق الكتالوني: فيرمين لوبيز، جواو كانسيلو، روبرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (15، 17، 83)، بينما أحرز أمير رحماني هدف نابولي الوحيد، في الدقيقة 30.

وفاز البارسا (4-2) في مجموع المباراتين، حيث كان لقاء الذهاب في إيطاليا قد انتهى بالتعادل (1-1).وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث صوب لامين يامال، جناح برشلونة، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى نابولي، في الدقيقة 1.ونجح فيرمين لوبيز في تسجيل الهدف الأول للبلوجرانا، في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة من رافينيا داخل منطقة العمليات، وسدد كرة أرضية أسفل يمين الحارس ميريت.وحرمت العارضة الأفقية أوليفيرا، لاعب نابولي، من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، قبل أن يسدد كفاراتسخيليا كرة خطيرة بجوار القائم، لتنتهي المباراة بفوز البارسا (3-1) وصعوده إلى ربع النهائي.

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