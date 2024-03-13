الهلال السعودي يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم





انفرد الهلال برقم تاريخي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات على مر التاريخ، إثر فوزه على غريمه الاتحاد، مساء الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.وتغلب الهلال على نظيره الاتحاد بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليضرب موعدًا ناريًا مع العين الإماراتي في الدور نصف النهائي.

ووصل الهلال للانتصار رقم 28 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين).

وبات الهلال أول فريق في التاريخ يحقق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، بحسب موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.

وحطم الزعيم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) موسم 2016-2017.وتفوق الهلال على عدد من العمالقة ليصل إلى صدارة القائمة، أبرزهم ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وأياكس.

ولا يعرف الهلال إلا الفوز في كل البطولات، منذ تعادله مع ضمك بهدف لمثله ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي، يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال هذه الفترة، فاز الهلال في 16 مباراة بالدوري المحلي، و9 في دوري أبطال آسيا، و3 في كأس الملك.

وبخلاف هذه السلسلة، فإن فريق المدرب جورجي جيسوس لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الجاري على مستوى كل البطولات (33 فوزًا و3 تعادلات).

وفيما يلي قائمة بالفرق التي حققت أطول سلاسل انتصارات في التاريخ:

1- الهلال.. 28 انتصارًا

2- نيو سينتس.. 27 انتصارًا

3- أياكس.. 26 انتصارًا

4- أياكس.. 25 انتصارًا

5- كوريتيبا.. 24 انتصارًا

6- بايرن ميونخ.. 23 انتصارًا7- ريال مدريد.. 22 انتصارًا

8- مانشستر سيتي.. 21 انتصارًا

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