أردول: الصورة تحكي عن معركة عظيمة في أمدرمان انتهت بانتصار قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى

قال مبارك أردول عقب نصر القوات المسلحة السودانية وتحرير مبنى الإذاعة من مليشيا التمرد:

الصورة تحكي عن معركة عظيمة في أمدرمان انتهت بانتصار قواتنا المسلحة والتشكيلات العسكرية الاخرى، وتحرير الاذاعة التي ظلت محتلة منذ رمضان الماضي، ألف مبروك للشعب السوداني هذا النصر وعقبال الاحتفال الكبير …