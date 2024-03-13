ماذا قال جبريل ابراهيم بعد تحرير الاذاعة والتلفزيون في أمدرمان؟

أرسل الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية – تهنئته الحارة إلى الشعب السوداني بمناسبة تحرير مبنى الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان من دنس التمرد. وقال دكتور جبريل في صفحته الرسمية:

“التحية و التهنئة الحارة للقوات التي شاركت في العملية النوعية التي حررت الإذاعة من قبضة الاوباش و المرتزقة. هذه البداية الفعلية لنهاية المشروع الأجنبي الهادف لتفتيت الوطن العزيز و البداية الحقيقية للسودان الواحد الذي يسع الجميع.”