الصحف السعودية: «رونالدو وين صابته العين»





تفاعلت الصحف السعودية مع تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر السعودي بعد فوز«الزعيم» بركلات الترجيح 3-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في ملعب أول بارك بالرياض.وتحدثت الصحف عن الوداع الحزين للنصر المدجج بالنجوم العالميين أمثال رونالدو الذي لم يسجل في مباراتي الذهاب والإياب سوى هدف من ركلة جزاء، وأهدر فرصة غريبة أمام مرمى خالد عيسى حارس «الزعيم».وعنونت صحيفة الرياضية السعودية في إشارة إلى اختفاء رونالدو: «رونالدو وين صابته العين»،أما عكاظ فأختارت عنوان: النصر.. «طاح بالعين».

وقالت جريدة الرياض«العين يبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد مباراة مثيرة».

وكتبت صحيفة«سبق»الإلكترونية:«محترفو النصر و النجاريطيحان بآمال الفريق في الآسيوية ويُهديان التأهل للعين»، وذلك في إشارة إلى تواضع مستوى محترفي النصر وأخطاء الحارس راغد النجار.وقالت جريدة الجزيرة«العالمي فرط في ضمان وجود فريق سعودي في النهائي..العين يتجاوز النصر ويضعه على الصفر في دوري الأبطال».

صحيفة الخليج