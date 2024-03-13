بالصور .. قيادي في حركة العدل والمساواة السودانية في سوق أمدرمان





تقدم الجنرال التوم حامد توتو القيادي بحركة العدل و المساواة السودانية قائد الكتيبة العاشرة من وادي سيدنا الي داخل أمدرمان و منطقة سوق أمدرمان.

وكان الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية قد اجتمع بقيادات القوة المشتركة لخوض معركة حفظ الوطن وحماية المواطن السودان بمعسكر التخريج بكسلا.

إعلام حركة العدل والمساواة السودانية