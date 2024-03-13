هنا أمدرمان.. حركة العدل و المساواة السودانية تهنئ الشعب السوداني و القوات المسلحة

تبعث حركة العدل و المساواة السودانية بأصدق آيات التهاني للشعب السوداني بمناسبة تحرير الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون التي تمثل رمز الثقافة و الفن و التراث و السياسة، و صوت الشعب الصادح لأكثر من ثمانين عاما، و أجزاء واسعة من مدينة أم درمان القديمة صباح الثلاثاء الثاني عشر من مارس ٢٠٢٤، من مليشيات الدعم السريع.

كما تهنئ الحركة القائد العام للقوات المسلحة و ضباط و ضباط صف و جنود القوات المسلحة و قوات حركة العدل و المساواة السودانية و حركات الكفاح المسلح و قوات الأمن و المخابرات و القوات الخاصة التي استبسلت و أبلت بلاءا حسنا لتحقيق هذا النصر المؤزر، و الذي سيكون باذن الله بداية تحرير جميع ربوع الوطن العزيز من دنس المرتزقة و المأجورين و هزيمة مشروع تفتيت السودان و نهب موارده.