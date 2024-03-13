سياسية
هنا أمدرمان.. حركة العدل و المساواة السودانية تهنئ الشعب السوداني و القوات المسلحة
تبعث حركة العدل و المساواة السودانية بأصدق آيات التهاني للشعب السوداني بمناسبة تحرير الهيئة القومية للإذاعة و التلفزيون التي تمثل رمز الثقافة و الفن و التراث و السياسة، و صوت الشعب الصادح لأكثر من ثمانين عاما، و أجزاء واسعة من مدينة أم درمان القديمة صباح الثلاثاء الثاني عشر من مارس ٢٠٢٤، من مليشيات الدعم السريع.
كما تهنئ الحركة القائد العام للقوات المسلحة و ضباط و ضباط صف و جنود القوات المسلحة و قوات حركة العدل و المساواة السودانية و حركات الكفاح المسلح و قوات الأمن و المخابرات و القوات الخاصة التي استبسلت و أبلت بلاءا حسنا لتحقيق هذا النصر المؤزر، و الذي سيكون باذن الله بداية تحرير جميع ربوع الوطن العزيز من دنس المرتزقة و المأجورين و هزيمة مشروع تفتيت السودان و نهب موارده.
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار، و الشفاء العاجل للجرحى.
… حفظ الله السودان و شعبه …
حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
معتصم أحمد صالح
الناطق الرسمي
١٣ مارس ٢٠٢٤
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