د. هيثم يمتدح تقديم الصحة العالمية مساعدات إنسانية للسودان

تم استقبال الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحفاوة في قاعة الحجر الصحي ببورتسودان، بحضور الدكتور هيثم محمد إبراهيم، الوزير المكلف بالصحة الاتحادية، وقيادات وزارة الصحة ومدير المنظمة في السودان، الدكتور أحمد زويتن.

أعرب الوزير المكلف عن تقديره للمساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للسودانيين، وخصوصاً خلال الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بسبب الحرب. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين السودان والمنظمة من خلال زيارة الدكتورة حنان بلخي، مشيراً إلى أهمية تطوير القطاع الصحي في البلاد.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن سعادتها بزيارتها الأولى للسودان، معربة عن أملها في أن تكون الزيارة ناجحة ومثمرة، ومؤكدة استعدادها لدعم السودان ووزارة الصحة الاتحادية، خاصة في هذه الظروف الصعبة. وشددت على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات والخروج من الأزمة.

وخلال الاجتماع، تم عرض تقرير عن أداء وزارة الصحة الاتحادية خلال فترة الحرب والتحديات التي واجهتها البلاد، بالإضافة إلى تقرير عن أداء منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية.