حاكم إقليم دارفور: إستعادة الإذاعة حدث مهم لانها تمثل ذاكرة الامة السودانية وإرثها الثقافي والإبداعي





أشاد الأستاذ بابكر حمدين حاكم إقليم دارفور المكلف ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور بالقوات المسلحة في تحريرها اليوم مبني الإذاعة والتلفزيون.

وهنأ حمدين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والقوات النظامية الأخري وقوات حركة العدل والمساواة السودانية والمستنفرين عامة والشعب السوداني قاطبة بمناسبة الإنتصار الكبير الذي تحقق في إستعادة مقر إذاعة وتلفزيون السودان، والذي سطرت خلاله القوات المسلحة بكافة مكوناتها تاريخاً مشرفاً تجلت فيه بسالة وشجاعة الجندي السوداني وعبقرية قادته في إدارة المعركة.

وأضاف سيادته أن القوات المسلحة أكدت على صبر وثبات وعزم وقدرتها في العمل علي الإنتصار والدفاع عن البلاد. وابان ان إستعادة الإذاعة حدث مهم لانها تمثل ذاكرة الامة السودانية وإرثها الثقافي والإبداعي وصوت الوطن والمواطن السوداني في الريف والحضر وتشكل وجدانه المشترك.