من بنك ام درمان الوطني لسلة رمضان.. 15 مليار جنيه





كشف الأستاذ عبدالرحيم بابكر مدير الإدارة العامة للاستثمار والتمويل ببنك امدرمان الوطني أن البنك قام بتمويل سلة رمضان لخمس ولايات بتكلفة مالية بلغت 15 مليار جنيه.

وأوضح بابكر في تصريح لسونا ان سياسة البنك تستهدف الاستمرار في تمويل قوت العاملين وتوفير وسائل الإنتاج للأسر الضعيفة.

وابدي بابكر في تصريحه استعداد البنك لتمويل توفير خراف الأضحى لكل الوزارات والمؤسسات ضمن سياسة البنك الرامية لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين بالدولة.

من جهة أخرى هنأ د.عبدالحميد جميل المدير العام لبنك أم درمان الوطني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول شهر رمضان الكريم.

كما هنأ سيادته في تصريح لسونا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري بالانتصارات الباهرة التي حققتها في الفترة الماضية والتي توجت بتحرير الإذاعة والتلفزيون وتطهيرهما من دنس التمرد.