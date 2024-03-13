سياسية

بنشرالدعامة في منزل الصادق المهدي .. ما هو رأي صلاح مناع وصديق الصادق وشقيقته زينب في هذا العبث؟

2024/03/13
الصادق المهدي

قال الكاتب الصحفي عزمي عبدالرازق بأن الدعامة كانوا عاملين منزل الإمام الراحل الصادق المهدي (بنشر) ..
ووجه الأستاذ عزمي سؤال عبر صفحته الرسمية في فيسبوك قائلاً:
فما هو رأي صلاح مناع وصديق الصادق وشقيقته زينب في هذا العبث والتدنيس لمكان له رمزية وطنية وقيمة آثرية لكل الأنصار ؟!
رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/03/13