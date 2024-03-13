بنشرالدعامة في منزل الصادق المهدي .. ما هو رأي صلاح مناع وصديق الصادق وشقيقته زينب في هذا العبث؟





قال الكاتب الصحفي عزمي عبدالرازق بأن الدعامة كانوا عاملين منزل الإمام الراحل الصادق المهدي (بنشر) ..

ووجه الأستاذ عزمي سؤال عبر صفحته الرسمية في فيسبوك قائلاً:

فما هو رأي صلاح مناع وصديق الصادق وشقيقته زينب في هذا العبث والتدنيس لمكان له رمزية وطنية وقيمة آثرية لكل الأنصار ؟!

رصد وتحرير – “النيلين”