آرسنال فعلها بعد 14 عام!





أنهى آرسنال عقدته في دوري أبطال أوروبا بعد بلوغه الدور ربع النهائي من البطولة القارية على حساب بورتو.

ووصل آرسنال إلى هذا الدور بعد تجاوز بورتو بركلات الترجيح 4-2 على ملعب الإمارات مساء أمس الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي.

وكان لقاء الذهاب في البرتغال انتهى بفوز بورتو بهدف نظيف، ما استدعى الاحتكام إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات الترجيح، بعد انتهاء الزمن الأصلي لمباراة الإياب، بتقدم آرسنال بهدف من إمضاء لياندرو تروسارد.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، نجح آرسنال في التأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، منهيًا سلسلة من 7 مشاركات لم يتخط فيها ثمن النهائي.

وأضافت الشبكة أن مواجهة آرسنال وبورتو هي الأولى التي تحتكم لركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا، منذ المباراة النهائية لعام 2016، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي تفوق فيها الملكي.

بوابة الأهرام