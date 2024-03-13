بالصور.. إدارة شرطة مكافحة التھريب ولاية شمال كردفان تدعم الفرقة الخامسة ومستشفي الشرطة الأبيض بكميات من الأدوية

بتوجيه من مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك لإدارة شرطة مكافحة التھريب ولاية شمال كردفان للمساھمة في معركة الكرامة والمجھود الحربي وتقديم الدعم للمؤسسات العسكرية والشرطية بالولاية و في إطار مسؤليتھا الإجتماعية قامت إدارة شرطة مكافحة التھريب بولاية شمال كردفان بقيادة العقيد شرطة الصادق أحمد موسي مدير الإدارة بالولاية بتقديم دعم مقدر من الأدوية المنقذة للحياة بلغت قيمتھا حوالي (٤) مليار جنيه قام بتسليمھا مدير قوات الجمارك بالولاية العميد شرطة منصور جاد كريم عبدالله لمدير شرطة الولاية والذي شكر قوات الجمارك بالبلاد علي دعمھا وإسنادها لشرطة الولاية من خلال الكميات الكبيرة للأدوية المنقذة للحياة.