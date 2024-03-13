سياسية
السفارة الصينة بالخرطوم والقائم بالأعمال للسفارة الصينية يكتبون (هنا أم درمان) على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تحرير الجيش لأم درمان القديمة
نشرت السفارة الصينيّة في الخرطوم والقائم بالأعمال للسفارة الصينية بالخرطوم السيد، تشانغ شيانغ هوا، على منصتي الفيسبوك وتويتر، ليل أمس، رسالة (هنا أم درمان) مصاحبة لساعة مبنى البلدية، في دلالة على الترحيب الصيني بتحرير القوات المسلحة السودانية لمدينة أم درمان القديمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون من ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
صحيفة السوداني
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