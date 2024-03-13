عقار يلتقي وزير الاوقاف والشؤون الدينية





إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير بمكتبه ببورتسودان اليوم وزير الاوقاف والشؤون الدينية المكلف السيد أسامة حسن محمد بحضور رئيس مجلس الحج والعمرة.

وتلقى نائب رئيس مجلس السيادة تنويرا حول الترتيبات وسياسات وضوابط الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ والجهود التي تضطلع بها أربعة وعشرون جهةً سودانية وأحد عشر جهةً سعودية لإدارة عملية الحج لافواج السودانيين،

وأشار رئيس مجلس الحج والعمرة الى أنه من المتوقع ان يبلغ عدد الحجاج السودانيين لهذا العام اثنان وثلاثون ألف حاج وحاجة،

وناقش الاجتماع إشكاليات السودانيين الذين سيتوجهون لأداء مناسك الحج من جمهورية مصر العربية وتواجههم مشكلة التأشيرات للعودة لجمهورية مصر.

وثمن نائب رئيس مجلس السيادة الجهود التي قامت بها الوزارة ومجلس الحج والعمرة مشيرا الي أهمية عقد مؤتمر يضم كل مسؤولي الحج والعمرة ومسؤولين اخرين من الولايات لوضع استراتيجية جديدة لحج العام القادم علي أن ينعقد المؤتمر بعد انتهاء مناسك حج العام الحالي، بغرض إشراك حكومات الولايات في إتخاذ القرارات ورسم السياسات فيما يتعلق بالحج والعمرة.

و فيما يخص مسألة التأشيرات إلى جمهورية مصر العربية أكد سيادته العمل على إيجاد حلول لهذه القضية والتى طرحها سيادته خلال زيارته الاخيرة لجمهورية مصر العربية.

ووعد سيادته بتوجيه وزارة الخارجية بالتواصل مع نظيرتها المصرية لإيجاد حل وتسهيل حج السودانيين من جمهورية مصر .

سونا