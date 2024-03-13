رئيس حزب شهير يوجه دعوة لقيادات في الدعم السريع





دعا رئيس حزب الأمة في السودان، مبارك الفاضل، كل من عثمان عمليات وعصام فضيل وزملاءهم في الدعم السريع الى الاستسلام للجيش وحفظ ما تبقى من أرواح.

وقال الفاضل في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء، أن قيادات الدعم السريع لن تنجوا من كماشة الجيش التي تزحف عليهم من جميع الاتجاهات.

وشدد مبارك على أهمية تحرير الإذاعة عسكريا، مشيرا إلى أنها كانت آخر معسكر ومستودع للسلاح للمليشيا يغذي قواتهم في أمدرمان بالمقاتلين والسلاح والذخائر.

وأكمل” القضاء على المليشيا في أمدرمان وإحكام سيطرة الجيش على خط إمدادها من دارفور ، هي بداية النهاية لمليشيا النهب السريع، تحرير مدني والجزيرة على الأبواب وجاري القتال والتنظيف في الخرطوم وبحري”.

باج نيوز