البرهان يتلقى تهنئة من الرئيس المصري بمناسبة حلول شهر رمضان





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على السودان وشعبه بالخير والنماء وأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام فى السودان الشقيق.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للرئيس المصري على هذه التهنئة، داعياً الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

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