سياسية
وزير الداخلية المكلف يلتقي وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بمكتبه الاستاذ عبدالله ابراهيم علي وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش بحث السبل الكفيلة بتحسين الايرادات الجمركية خاصة وان قوات الجمارك ظلت الداعم الرئيسي لايردات الدولة.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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