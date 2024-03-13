شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقوم بتصرف غريب ويغير ملابسه في حفل غنائي تحت أنظار الفنانة ندى القلعة وساخرون: (الجاتنا تختانا ولمن يكون ما عندك حاجة لي زول)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني وهو يقدم على تصرف غريب أثار دهشة المتابعين.

حيث أقدم الرجل على تغيير ملابسه خلال حفل غنائي أحيته الفنانة الشهيرة ندى القلعة, وفقاً لما ذكر جمهور المعلقين.

تصرف الشاب أشعل المقطع بالتعليقات الساخرة, ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد كتب أحدهم ساخراً: (الجاتنا تختانا) وكتب آخر: (لمن يكون ما عندك حاجة لي زول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين