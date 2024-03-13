شاهد بالصورة والفيديو.. بعد تحرير الجيش لأمدرمان.. العشرات من البصات السفرية تغادر مدينة القضارف محملة بالمواطنين في طريقها لأمدر ومتابعون: (العيد في العاصمة بإذن الله)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبفرحة كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من أمام موقف البصات بولاية القضارف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع توجه عدد كبير من البصات السفرية محملة بالمواطنين من مدينة القضارف صوب مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

حيث قرر عدد كبير من المواطنين الذي نزحوا إلى الولايات بسبب الحرب العودة لمنازلهم بالمدينة العريقة بعد أن نجح الجيش السوداني في تحريرها وتنظيفها من قوات الدعم السريع بعد معارك قوية خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تبادل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بفرحة عارمة مع تعليقات (العيد في العاصمة بإذن الله).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين