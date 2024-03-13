شاهد بالصورة والفيديو.. لقطات مثيرة للجدل من دراما سودانية تعرض في رمضان.. نجمة المسلسل الحسناء تتبادل الحديث الرومانسي مع أحد أبطال العمل من على سرير النوم بصوت شتوي ومثير





أثارت لقطات من دراما سودانية تعرض خلال شهر رمضان الجاري, ضجة إسفيرية واسعة وصاحبتها ردود أفعال غاضبة من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت لقطات من الدراما إحدى نجمات المسلسل وهي تتبادل الحديث مع أحد أبطال العمل.

حيث ظهر الثنائي من على سرير النوم, حيث حاولت النجمة الحسناء مساعدة زوجها على الاستيقاظ من النوم بطريقة مثيرة وبصوت شتوي أثار غضب الجمهور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين