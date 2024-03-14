برعاية البرهان .. تدشين مبادرة رمضان يجمعنا للحقيبة الرمضانية لدور الإيواء والخلاوى





دشن الأمين العام لمجلس السيادة الإنتقالي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف ببورتسودان اليوم مبادرة الحقيبة الرمضانية لمراكز الإيواء بولاية البحر الاحمر برعاية كريمة من رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بحضور والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور و اللواء محمد عثمان محمد حمد قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية .

وأوضح السيد والي ولاية البحر الأحمر في تصريح صحفي أن الحقيبة الرمضانية لهذا العام استهدفت عدد ١٠٧ من مراكز الايواء والخلاوي و١٥٨٢ أسرة نازحة و١٦٠٠ حقيبة رمضانية.

وأعرب الوالي عن شكره وتقديره للسيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لرعايته الكريمة لهذه المبادرة متمنيا النصر المؤزر للقوات المسلحة.

سونا