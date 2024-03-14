بالصور.. شرطة ولاية سنار تنظم محاضرة حول فضل الصيام

نظمت شرطة ولاية سنار محاضرة حول الصيام وفضله تحدث فيها الفريق شرطة ابراهيم احمد نور الدين بحضور اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار ومدير التوجيه والخدمات ومديري الإدارات والضباط وضباط الصف والجنود

واوضح أن للصيام فوائده الصحية والجسمانية فضلا عن تعزيز الجوانب الروحية وترتيب العبادات اليومية بجانب الإلتزام والتمسك بالعبادات والاقلاع عن العادات الضارة.

وأشار إلى خصوصية الشهر فى أن رمضان هذا العام به فرصا عظيمة لإحياء سنن الجهاد فى ظل الوضع الراهن وأن انتشار القوات النظامية فى مراقبة الثغور يعتبر مرتبة عظيمة فى تحقيق المراتب الجهادية كما فى السلف الصالح.