سياسية
بالصور.. شرطة ولاية سنار تنظم محاضرة حول فضل الصيام
نظمت شرطة ولاية سنار محاضرة حول الصيام وفضله تحدث فيها الفريق شرطة ابراهيم احمد نور الدين بحضور اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار ومدير التوجيه والخدمات ومديري الإدارات والضباط وضباط الصف والجنود
واوضح أن للصيام فوائده الصحية والجسمانية فضلا عن تعزيز الجوانب الروحية وترتيب العبادات اليومية بجانب الإلتزام والتمسك بالعبادات والاقلاع عن العادات الضارة.
وأشار إلى خصوصية الشهر فى أن رمضان هذا العام به فرصا عظيمة لإحياء سنن الجهاد فى ظل الوضع الراهن وأن انتشار القوات النظامية فى مراقبة الثغور يعتبر مرتبة عظيمة فى تحقيق المراتب الجهادية كما فى السلف الصالح.
من جانبه أوضح اللواء شرطة د طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار فى تصريح للمكتب (الصحفى للشرطة) أن شرطة الولاية درجت علي تنظيم تلك المحاضرات لتحقيق الإستفادة القصوى ورفع المستوى الدينى والثقافى للمنسوبين ، بجانب تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالثقافة الإسلامية لغرس العلوم الإسلامية المختلفة ، مشيرا إلى فضل الشهر الكريم فى تنظيم حلقات التلاوة و تحقيق أعلى مستويات التكاتف والتعاون بين المنسوبين.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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