الداخلية السودانية: التحرير عنوة واقتداراً من يد المليشيا المتمردة

يتقدم السيد وزير الداخلية المكلف والسيد المدير العام لقوات الشرطة وهيئتي الادارة والقيادة وضباط وضباط صف وجنود الشرطة السودانية بأحر التهاني للسيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين وللشعب السوداني قاطبة.

بمناسبة تحرير الإذاعة السودانية

عنوة واقتداراً من يد المليشيا المتمردة .

سائلين المولي عز وجل أن يتم الإحتفال قريبا بتحرير كل البلاد من دنس التمرد.

المكتب الصحفي لشرطة السودان