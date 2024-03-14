هنري: إنزاجي يتحدى المنطق.. ولم أشاهد ذلك من قبل!





أثنى الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال وبرشلونة السابق، على الظهور اللافت لإنتر ميلان تحت قيادة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وقال هنري خلال تحليله لأداء إنتر بشبكة “سي بي إس سبورتس”: “يقال في كثير من الأحيان أن المهاجمين لا يمكن أن يكونوا مدربين جيدين، لكنه (إنزاجي) يتحدى المنطق، الطريقة التي يشكل بها فريقه لا مثيل لها”.وكان إنتر قد سجل هدفا الأسبوع الماضي ضد بولونيا من خلال تمريرة عرضية من المدافع باستوني من الناحية اليسرى، لأقصى الناحية اليمنى ليقابلها المدافع الآخر بيسيك برأسية في المرمى.وعن ذلك، علق هنري: “لقد رأينا ذلك من قبل، لقد فعلها أنطونيو كونتي وهم يفعلون ذلك بشكل أفضل”.

وتابع: “لكن ما لم أره من قبل هو هدف من قلب الدفاع إلى قلب دفاع آخر، لقد فعلوا ذلك نهاية هذا الأسبوع، لم يسبق لي أن رأيت هذا من اللعب المفتوح”.

وأتم: “كانوا 0-0 خارج أرضهم، ومن تمريرة عرضية من قلب الدفاع الأيسر لقلب الدفاع الأيمن سجل هدفا، لم أر ذلك من قبل، من الواضح أن هذا الرجل عبقري”.

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