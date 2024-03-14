دعامي يهدد الحركات المسلحة ” هوي يا ناس العدل والمساواة انتو بتعرفونا كويس”





هدد أحد منسوبي قوات الدعم السريع المتمردة مقاتلي الحركات المسلحة التي تشارك مع الجيش السوداني في معركة الكرامة.

وقال الدعامي معلقاً على أحد منشورات النصر بتحرير الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان وبعد أن شاهد احتفالات قوات حركة العدل والمساواة السودانية مع القوات المسلحة:

“هوي يا ناس العدل والمساواة، انتو بتعرفونا كويس، نحن نلاقيكو في الخلا موت احمر بس”.

ونشرت الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة احتفالاً لجنودها بجانب القوات المسلحة بعد أن شاركوا في القتال لتحرير الإذاعة وبسط الأمن في أمدرمان.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ منتصف أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة.

رصد وتحرير – “النيلين”